Сборная Франции победила Испанию в товарищеском матче перед ЧЕ-2025

Комментарии

Завершился товарищеский матч, в рамках которого встречались сборные Испании и Франции. Победу со счётом 75:67 (25:14, 18:21, 15:17, 17:15) одержали французские баскетболисты.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
14 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
67 : 75
Франция
Испания: Пуэрто, де Ларреа, Прадилья, Сен-Супери, Лопес-Аростеги, Брисуэла, Эрнангомес, Абальде, Юста, Эрнангомес, Парра, Сима
Франция: Луваву-Кабарро, Ябуселе, Кулибали, Окобо, Маледон, Джайте, Пуарье, Рисашер, Оар, Сарр, Стразель, Франсиско, Хифи

Отметим, что обе сборные сыграют на чемпионате Европы, который состоится с 27 августа по 14 сентября. Испанцы попали в группу C, где их соперниками будут национальные команды Кипра, Италии, Грузии, Греции, а также Боснии и Герцеговины. А французы встретятся в группе D со сборными Исландии, Словении, Польши, Бельгии и Израиля. Турнир пройдёт на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии.

