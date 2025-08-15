Сборная Франции победила Испанию в товарищеском матче перед ЧЕ-2025

Завершился товарищеский матч, в рамках которого встречались сборные Испании и Франции. Победу со счётом 75:67 (25:14, 18:21, 15:17, 17:15) одержали французские баскетболисты.

Отметим, что обе сборные сыграют на чемпионате Европы, который состоится с 27 августа по 14 сентября. Испанцы попали в группу C, где их соперниками будут национальные команды Кипра, Италии, Грузии, Греции, а также Боснии и Герцеговины. А французы встретятся в группе D со сборными Исландии, Словении, Польши, Бельгии и Израиля. Турнир пройдёт на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии.

Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении: