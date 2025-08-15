Скидки
Остин Риверс назвал игрока, который мог бы занять место Леброна как лучшего бомбардира НБА

Остин Риверс назвал игрока, который мог бы занять место Леброна как лучшего бомбардира НБА
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Риверс высказал мнение, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан мог бы стать лучшим бомбардиром в истории лиги, если бы не делал двух перерывов во время карьеры.

«Если бы Майкл отыграл в НБА около 20 сезонов, то, вероятно, был бы лучшим бомбардиром. Он ведь переключался на бейсбол года на два… В общем, если бы он не делал перерывов и просто играл все эти годы напролёт, то был бы номером один. Это даже не обсуждается», — сказал Риверс на канале Ringer NBA в YouTube.

В общей сложности Джордан за время карьеры в НБА набрал 32 292 очка. По этому показателю он занимает пятое место. Лидером лиги является лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, у которого 42 184 очка.

Команда Джордана поймала 32-килограммового белого марлина:

