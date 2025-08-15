Скидки
«Это не пойдёт на пользу». Даниэль Тайс — о планах НБА создать лигу в Европе

«Это не пойдёт на пользу». Даниэль Тайс — о планах НБА создать лигу в Европе
Немецкий баскетболист «Монако» Даниэль Тайс поделился мнением о планах руководства Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) создать лигу в Европе.

«Не думаю, что это пойдёт на пользу европейскому баскетболу. Это можно видеть на примере Евролиги и ФИБА. Если Евролига и НБА найдут способ объединить оба мира, то это было бы лучшее решение», — сказал Тайс в эфире EURO INSIDERS.

Сам Тайс выступал в НБА с 2017 по 2025 год. Ранее известный обозреватель Билл Симмонс рассказал, когда НБА может запустить свою лигу в Европе. По его словам, это может случиться в сезоне-2026/2027.

