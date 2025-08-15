Скидки
Владимир Гомельский назвал фаворитов Евробаскета-2025

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу фаворитов предстоящего чемпионата Европы по баскетболу.

«Мне сербская сборная по составу нравится больше. Но и сборная Германии с [Францем] Вагнером и [Деннисом] Шрёдером тоже сильна», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии.

Победителем прошлого Евробаскета была национальная команда Испании. В финале турнира испанцы тогда победили французов (88:76).

