Владимир Гомельский назвал фаворитов Евробаскета-2025

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу фаворитов предстоящего чемпионата Европы по баскетболу.

«Мне сербская сборная по составу нравится больше. Но и сборная Германии с [Францем] Вагнером и [Деннисом] Шрёдером тоже сильна», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии.

Победителем прошлого Евробаскета была национальная команда Испании. В финале турнира испанцы тогда победили французов (88:76).

Никола Йокич устроил забег со скоростным поездом в Китае: