Луи Лабери высказался о русских после ухода из УНИКСа

Аудио-версия:
Тяжёлый форвард Луи Лабери поделился мнением о русских. Французский спортсмен представлял казанский УНИКС с 2022 по 2025 год. В июне президент казанцев Евгений Богачёв подтвердил, что Луи точно покинет клуб.

«Они не такие, как нам показывают в карикатурных образах. Русские — не холодные и не злые. Они отзывчивы и дружелюбны (...) Часто в России удивлялись, когда видели, что я из другой страны. Они придают этому некую эксклюзивность. Но люди в Татарстане действительно достойны восхищения. Среди них я чувствовал себя комфортно», — приводит слова Лабери «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на его выступление в подкасте французского баскетболиста Николаса Ланга.

Напомним, Луи пропустил большую часть прошлого сезона Единой лиги ВТБ из-за травм. Лабери принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 6,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 0,9 передачи. УНИКС в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали.

