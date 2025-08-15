Скидки
«Я убью твоих детей». Перкинс рассказал о травле из-за комментариев про Янниса Адетокунбо

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс вспомнил о своей критики в адрес тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в 2021 году, по итогам которой он получал гневные сообщения от болельщиков.

«Я начал получать угрозы убийством. Они поступали через аккаунт моей жены.

Этот человек слал одно сообщение за другим: «Я убью твоих детей, я знаю, где ты живёшь, я убью тебя». Это была не игра — это была реальность. Моя работа может быть связана с баскетболом, но ставки здесь куда выше», — рассказал Перкинс в рамках подкаста Road Trippin'.

