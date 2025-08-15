Гомельский ответил, почему ЦСКА, «Зенит», «Локо» и УНИКС не предложили контракт Шведу

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта о российском разыгрывающем Алексее Шведе. У специалиста поинтересовались, почему никто из клубов большой четвёрки (ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань» не предложили Шведу контракт.

«Думаю, что ни одной из команд четвёрки Швед не нужен. Ни по игровым качествам, ни по финансовым требованиям», — написал Гомельский.

В прошлом сезоне НБА Швед принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 8,9 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал пять результативных передач.

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»: