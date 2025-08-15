Джон Стоктон — о «Дрим тим»: в защите мы двигались как единый живой организм, словно амёба

Член Зала баскетбола и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Стоктон вспомнил Олимпийские игры 1992 года в «Барселоне», где он представлял сборную США по баскетболу, известную как «Дрим тим».

«Прежде всего, «Дрим тим» была настоящим баскетбольным раем. Думаю, большинство ребят ощущали это каждый раз, когда мы выходили на тренировку. Меня восхищал уровень интеллекта — именно баскетбольного интеллекта — у каждого игрока. Нам даже не требовалось разрабатывать особое нападение: пространство открывалось само собой. Один делал рывок — за ним тут же следовал другой.

Пас летел вовремя и точно в руки. Следующий игрок оказывался в нужной точке ровно в тот момент, когда это было нужно. В защите мы двигались как единый живой организм, словно амёба. Это была цельная, слаженная система — и всё без участия тренера. Каждый из нас досконально понимал игру. Не думаю, что мир когда-либо снова увидит подобную команду», — заявил Стоктон в рамках подкаста The Maverick Approach.