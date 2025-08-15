Стал известен первый соперник Егора Дёмина в НБА

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовал календарь матчей для всех клубов североамериканской лиги сезона-2025/2026.

Согласно расписанию, 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин дебютирует в официальном матче на выезде с «Шарлотт Хорнетс» в ночь на 23 октября. После этого команда проведёт встречи с «Кливленд Кавальерс», «Сан-Антонио Спёрс», «Хьюстон Рокетс» и «Атланта Хоукс».

Расписание «Бруклина» на сезон-2025/2026 НБА Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Напомним, на прошедшем драфте НБА Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым общим номером, установив национальный рекорд по позиции на драфте. Прошлый сезон Егор провёл в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).