Инсайдер назвал сумму контракта, которую Ривз может получить от «Лейкерс» этим летом

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха прокомментировал контрактную ситуацию атакующего защитника Остина Ривза с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В НБА уже прогнозируют, что этим летом он получит контракт на сумму свыше $ 30 млн — будь то в «Лейкерс» или в другой команде. Я уверен, что это будут именно «Лейкерс». Он мечтает провести всю карьеру в этом клубе», — заявил Буха в эфире телеканала Spectrum SportsNet.

27-летний Ривз начал карьеру в НБА в 2021 году, заключив двусторонний контракт с «Лейкерс». Несмотря на то, что на драфте его не выбрали, он отказался от предложения «Детройт Пистонс» выбрать его под 42-м номером и предпочёл подписать соглашение с «Лос-Анджелесом».