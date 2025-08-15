Сегодня, 15 августа, пройдут четыре матча чемпионата Африки по баскетболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание Афробаскета-2025 на 15 августа (время — московское):
16:30. Нигерия — Тунис;
18:00. Руанда — ДР Конго;
19:30. Камерун — Мадагаскар.
21:00. Кабо-Верде — Кот-д'Ивуар.
Чемпионат Африки по баскетболу стартовал 12 августа и продлится до 24 августа. В общей сложности в турнире принимают участие 16 национальных команд. Все матчи проходят на территории Анголы. Победителем турнира в 2021 году стала сборная Туниса, в финале обыграв Кот-д'Ивуар со счётом 78:75.