В сборной Греции прояснили статус Янниса Адетокунбо перед Евробаскетом-2025

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис дал комментарий по поводу лидера национальной команды Янниса Адетокунбо, выступающего за клуб НБА «Милуоки Бакс». Ранее Яннис пропустил несколько товарищеских матчей греческой сборной.

«С ним всё будет в порядке. В субботу он начнёт тренироваться с нами в обычном режиме, что и было предусмотрено в нашем плане. Он уже провёл контактную тренировку с некоторыми ребятами из команды. В субботу он начнёт тренироваться в обычном режиме», — приводит слова Спанулиса Eurohoops.

Напомним, сборная Греции выступит на Евробаскете, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября. Соперниками греков по группе C будут команды Кипра, Италии, Грузии, Испании и Боснии и Герцеговины.

Главные новости дня: