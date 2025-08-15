Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В сборной Греции прояснили статус Янниса Адетокунбо перед Евробаскетом-2025

В сборной Греции прояснили статус Янниса Адетокунбо перед Евробаскетом-2025
Комментарии

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис дал комментарий по поводу лидера национальной команды Янниса Адетокунбо, выступающего за клуб НБА «Милуоки Бакс». Ранее Яннис пропустил несколько товарищеских матчей греческой сборной.

«С ним всё будет в порядке. В субботу он начнёт тренироваться с нами в обычном режиме, что и было предусмотрено в нашем плане. Он уже провёл контактную тренировку с некоторыми ребятами из команды. В субботу он начнёт тренироваться в обычном режиме», — приводит слова Спанулиса Eurohoops.

Напомним, сборная Греции выступит на Евробаскете, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября. Соперниками греков по группе C будут команды Кипра, Италии, Грузии, Испании и Боснии и Герцеговины.

Сейчас читают:
Яннис Адетокунбо так и не появился в форме Греции. Виной тому — одна бумажка
Яннис Адетокунбо так и не появился в форме Греции. Виной тому — одна бумажка

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android