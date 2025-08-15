Скидки
Стив Керр объяснил, почему считает Поповича ключевой фигурой в своей карьере

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о бывшем главном тренере, ныне президенте «Сан-Антонио Спёрс» Греге Поповиче, который из-за проблем со здоровьем был вынужден сменить ампула.

«Я вовсе не пытаюсь приуменьшить свои заслуги — я просто говорю правду. Грег Попович — один из моих лучших друзей и наставников, и каждый раз, когда мы собираемся за ужином, он поднимает бокал вина и говорит: «За Тима Данкана». Мы все чокаемся за Данкана.

Мне это нравится, потому что в этом есть искренность: Попович напоминает нам, что единственная причина, по которой мы здесь, — это удача на драфте, благодаря которой мы получили Данкана. Другим так не повезло. Вот именно такие чувства я испытываю к Карри», — рассказал Керр в подкасте Glue Guys.

