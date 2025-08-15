В «Филадельфии» ответили, восстановится ли Эмбиид к началу тренировочного лагеря

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс высказался по поводу звёздного центрового команды Джоэла Эмбиида, который восстанавливается после травмы левого колена, из-за которой был вынужден пропустить остаток сезона-2024/2025 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Все новости положительные.

Я знаю, что он работает очень усердно, и, на мой взгляд, ситуация складывается благоприятно. Будет ли он готов к тренировочному лагерю — вопрос, который требует ещё многих решений по мере приближения этой даты. Главное для нас — чтобы он был здоров и мог показывать свою лучшую игру», — цитирует Нёрса talkSPORT.