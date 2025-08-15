В Сети напомнили, что Леброн с 2006 года в плей-офф набрал больше очков, чем 10 команд НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 8289 очков в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начиная с 2006 года. Об этом было отмечено на странице аккаунта BronMuse в социальных сетях.

В то же время сообщается, что 10 команд североамериканской лиги за это время набрали меньше очков. Речь о следующих клубах: «Портленд Трэйл Блэйзерс» (8214 очков), «Орландо Мэджик» (8118), «Бруклин Нетс» (7674), «Нью-Йорк Никс» (6827), «Детройт Пистонс» (6390), «Вашингтон Уизардс» (6132), «Миннесота Тимбервулвз» (5046), «Нью-Орлеан Пеликанс» (4526), «Сакраменто Кингз» (1380), «Шарлотт Хорнетс» (1342).

