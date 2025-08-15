Скидки
Роскошный дом Кевина Дюранта выставлен на продажу по начальной цене в $ 35

Роскошный дом новичка «Хьюстон Рокетс» Кевина Дюранта в Оклахома-Сити выставлен на продажу по начальной цене в $ 35. Об этом информирует New York Post.

При этом издание со ссылкой на агента по недвижимости Наташу Ларкпор отмечает, что финальная цена окажется гораздо выше. По словам риелтора, предложение составлено таким образом, что участники торгов должны будут предлагать столько, сколько, по их мнению, стоит недвижимость. Владелец рассчитывает выручить примерно $ 1 млн.

В прошлом сезоне НБА Дюрант, выступавший за «Финикс Санз», принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи.

