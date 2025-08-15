Беременная жена экс-игрока НБА рассказала о состоянии плода после укуса, вероятно, акулы

Элеонора Бой, жена бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Данило Галлинари, поделилась подробностями нападения, предположительно, акулы. Женщина получила открытую рану бедра в результате купания на пляже Пуэрто-Рико. Примечательно, что в момент нападения Элеонора находилась на шестом месяце беременности.

«Я начала плакать и кричать, звала на помощь на итальянском. После того как врачи подтвердили нам, что с ребёнком всё в порядке и с ним ничего не случилось, они приступили к операции», — приводит слова Бой Daily Mail со ссылкой на её выступление в передаче ABC's Good Morning America.

