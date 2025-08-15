Скидки
Hoopshype представил рейтинг лучших атакующих защитников НБА в сезоне-2025/2026

Портал Hoopshype представил топ-26 атакующих защитников в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Первое место в списке издания занял Энтони Эдвардс, выступающий за «Миннесоту Тимбервулвз».

Топ-26 атакующих защитников НБА в сезоне-2025/2026 по версии Hoopshype:

1. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»)
2. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)
3. Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»)
4. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»)
5. Девин Букер («Финикс Санз»)
6. Тайлер Хирроу («Майами Хит»)
7. Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»)
8. Джош Харт («Нью-Йорк Никс»)
9. Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»)
10. Зак Лавин («Чикаго Буллз»)
11. Десмонд Бейн («Орландо Мэджик»)
12. Коби Уайт («Чикаго»)
13. Дайсон Дэниэлс («Атланта Хоукс»)
14. Джейлен Грин («Финикс»)
15. Си Джей Макколлум («Вашингтон Уизардс»)
16. Анферни Саймонс («Бостон»)
17. Шэйдон Шарп («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
18. Кристиан Браун («Денвер Наггетс»)
19. Аарон Уиггинс («Оклахома-Сити»)
20. Тай Джером («Мемфис Гриззлиз»)
21. Алекс Карузо (Оклахома-Сити)
22. Брэдли Бил («Лос-Анджелес Клипперс»)
23. Бадди Хилд (Голден Стэйт Уорриорз»)
24. Малик Монк («Сакраменто Кинз»)
25. Квентин Гримс (свободный агент)
26. Джордан Пул («Нью-Орлеан Пеликанс»).

