«Неизбежная ассоциация». В США указали, что общего есть между Дёминым и Йокичем

Обозреватель американского издания Sports Illustrated Кайлер Фокс поделился мнением о новичках «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине и Дэнни Вульфе. Оба спортсмена были выбраны на драфте НБА 2025 года.

«Однако главная интрига заключается в Дёмине и Вульфе — баскетболистах, которые, казалось бы, не должны обладать таким уровнем паса и ведения мяча, как у них. Умение раздавать передачи и контролировать мяч при столь внушительных габаритах в современной НБА неизбежно ассоциируется лишь с одним человеком — трёхкратным MVP и чемпионом Николой Йокичем.

С тех пор как Кристапс Порзингис был выбран под четвёртым номером драфта в 2015 году, каждая команда хотя бы раз пыталась найти своего «единорога». Так, «Портленд Трэйл Блэйзерс» в июне выбрал Яна Ханьсэня, а «Вашингтон Уизардс» всего год назад взял под вторым номером Александра Сарра. И, конечно, все помнят, кто стал первым номером драфта 2023 года (Виктор Вембаньяма. — Прим. «Чемпионата»)», — говорится в материале Фокса.

Егор Дёмин поделился впечатлениями от Летней лиги НБА: