Эксперт оценил шансы Дёмина стать игроком уровня звёзд НБА Вембаньямы или Йокича

Обозреватель американского издания Sports Illustrated Кайлер Фокс высказался о новичках клуба НБА «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине и Дэнни Вульфе. Оба спортсмена были выбраны на драфте североамериканской лиги 2025 года.

«Разумеется, ждать от Егора Дёмина, а тем более от Дэнни Вульфа, превращения в игроков уровня Николы Йокича или Виктора Вембаньямы не стоит — такие таланты уникальны. Но и они сами вполне могут оказаться уникальными.

Чтобы считаться удачным выбором, Егору и Дэнни вовсе не обязательно копировать великих. Главное — влиять на игру так, как никто другой не может. И важно подчеркнуть: Дёмин и Вульф — гораздо больше, чем просто распасовщики. Дёмин наглядно доказал это в Лас-Вегасе на Летней лиге, показав серьёзную угрозу из-за дуги, несмотря на все сомнения, которые ходили вокруг его дальнего броска», – говорится в материале Фокса.

Егор Дёмин благодарит судей после матча Летней лиги НБА:

