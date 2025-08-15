Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: новичка УНИКСа Ли по прилёте в Казань встретили девушки в национальных костюмах

Фото: новичка УНИКСа Ли по прилёте в Казань встретили девушки в национальных костюмах
Комментарии

Новичок УНИКСа Пэрис Ли прибыл в Казань. Фотографией игрока в аэропорту поделилась пресс-служба команды.

«Пэрис Ли уже в Казани! После медосмотра – к работе и первым тренировкам с командой», — говорится в сообщении УНИКСа.

Фото: https://t.me/unics_basket

На протяжении последних двух сезонов Пэрис выступал за АСВЕЛ. В 32 матчах завершившегося розыгрыша французской лиги спортсмен в среднем набирал 10,9 очка, отдавал 3,4 передачи, делал 1,6 подбора и совершал 0,8 перехвата. УНИКС в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял третье место. В борьбе за бронзу казанцы победили краснодарский «Локомотив-Кубань».

Материалы по теме
Гомельский ответил, почему ЦСКА, «Зенит», «Локо» и УНИКС не предложили контракт Шведу

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android