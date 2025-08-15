Фото: новичка УНИКСа Ли по прилёте в Казань встретили девушки в национальных костюмах

Новичок УНИКСа Пэрис Ли прибыл в Казань. Фотографией игрока в аэропорту поделилась пресс-служба команды.
«Пэрис Ли уже в Казани! После медосмотра – к работе и первым тренировкам с командой», — говорится в сообщении УНИКСа.
Фото: https://t.me/unics_basket
На протяжении последних двух сезонов Пэрис выступал за АСВЕЛ. В 32 матчах завершившегося розыгрыша французской лиги спортсмен в среднем набирал 10,9 очка, отдавал 3,4 передачи, делал 1,6 подбора и совершал 0,8 перехвата. УНИКС в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял третье место. В борьбе за бронзу казанцы победили краснодарский «Локомотив-Кубань».
