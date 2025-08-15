Скидки
Видео: «Енисей» представил обновлённый логотип и дизайн команды

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Енисей» представила в социальных сетях обновлённый логотип и дизайн коллектива.

Видео доступно в телеграм-канале БК «Енисей».

«Лев — олицетворение силы, смелости и лидерства. Он символизирует решительность в борьбе, дух победителя и готовность идти вперёд. Его образ подчёркивает стремление команды сражаться до конца и не отступать перед вызовами.

Особое значение лев имеет для Красноярского края — он изображён на гербе региона и является одним из его официальных символов. Это делает его аллегорическим зверем, глубоко укоренённым в местной идентичности. Таким образом, новый логотип объединяет спортивную мощь клуба с историческим и культурным наследием региона, подчеркивая нашу связь с родным краем», — говорится в сообщении пресс-службы.

В сезоне-2024/2025 в Единой лиге красноярский коллектив занял 10-е место в регулярном чемпионате, одержав в 44 матчах 14 побед. На стадии плей-ин «Енисей» встречался с МБА-МАИ и уступил в овертайме со счётом 102:106.

