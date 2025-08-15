«Представляю их в финале конференции». Руководитель НБА — о «Лейкерс» в сезоне-2025/2026

Один из руководителей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пожелавший остаться анонимным, высоко оценивает потенциал «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне лиги.

«В прошлом сезоне они были третьими сеяными и при этом выступали без центрового стартового уровня. Теперь, с приходом Эйтона и Смарта, команда стала явно сильнее. Вполне могу представить их в финале конференции. И, конечно, никогда нельзя сбрасывать со счетов Леброна — неважно, сколько ему лет, он по-прежнему невероятен в атаке. Все говорят о том, в какой отличной форме находится Лука после похудения — вполне возможно, в следующем сезоне он будет особенно мотивирован выиграть титул», — приводит слова анонимного руководителя НБА портал Fadeaway World.