Бывший игрок НБА заявил, что возможный уход Леброна из «Лейкерс» зависит от Дончича

Бывший разыгрывающий защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Патрик Беверли выразил уверенность в том, что четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Леброн Джеймс не завершит карьеру по итогам следующего сезона, отметив, что тот может покинуть клуб в зависимости от игры разыгрывающего защитника Луки Дончича.

«Покинет ли кто-либо из суперзвёзд лигу после предстоящего сезона? Нет, я не собираюсь ничего утверждать. Более того, не хочу говорить подобного о Леброне. Хотя никогда не знаешь, что будет дальше.

Не знаю. Чёрт, как этот ублюдок Дончич стал выглядеть таким худым? Чёрт, просто представь, если бы Лука мог прийти и побеждать, а Леброн оставался самим собой, ты понимаешь меня?

Знаешь, Леброну плевать, будет он первым номером в команде или нет. Это парень останется самим собой. Верно? Он просто будет набирать 25 очков, делать шесть подборов и отдавать шесть передач. Его проценты с игры могут падать, но в большинстве матчей Джеймс покажет такую статистику в 40 лет. Для меня это дико.

Однако большая ответственность лежит именно на тощем Дончиче. И если Лука будет тем парнем, которого мы все с вами знаем, то всё будет кончено [для Леброна в команде]» — приводит слова Беверли портал Fadeaway World.

