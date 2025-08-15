Экс-игрок НБА — о Брайанте: у Коби были девушки — он не круглые сутки броски отрабатывал

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Себастьян Телфэйр рассказал о личной жизни пятикратного легендарного чемпиона Коби Брайанта.

«У Коби, конечно, были девушки. Слушай, Влад, ты меня на откровенность спровоцировал. Я всё на тебя свалю, Влад. Я ведь не доносил на Коби, просто хотел показать, что он такой же человек, как и мы.

Он ведь не круглые сутки только броски отрабатывал. Коби был очень крутым человеком, понимаешь? Его многие любили. Я не хочу, чтобы кто-то плохо о Коби думал. Я сам его очень уважаю. Прости, Коби», — сказал Телфэйр на YouTube-канале djvlad.

Коби 18 апреля 2001 года женился на 19-летней танцовщице мексиканского происхождения Ванессе Лейн, которая возьмёт его фамилию.