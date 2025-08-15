Тренер одного из клубов НБА встретился с тренером «Манчестер Сити» Гвардиолой

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола встретился с главным наставником команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» американцем Ником Нёрсом.

Специалисты не упустили возможность и обменялись майками своих клубов.

Фото: Аккаунт NBA France в социальной сети X

Нику 58 лет. Он занял пост главного тренера филадельфийской команды в 2023 году. Ранее Нёрс занимал аналогичную должность в клубе «Торонто Рэпторс» и сборной Канады. Под его руководством «Торонто» удалось в сезоне-2018/2019 выиграть чемпионство НБА.

Хосепу 54 года. Он занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. До прихода в английский клуб Гвардиола работал с «Барселоной» и мюнхенской «Баварией».