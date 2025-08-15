Названа сумма, которую получит Кипр за проведение Евробаскета-2025

Марк Клиридес, президент оргкомитета Евробаскета-2025 ФИБА, заявил, что выгоды от проведения турнира с 24 августа по 4 сентября на территории Кипра намного перевешивают затраты.

«С того момента, как мы подали заявку на проведение турнира в 2021 году, мы попросили Ernst & Young подготовить подробное исследование, которое показало, что выгоды для Кипра будут во много раз превышать затраты.

Согласно обновлённому исследованию, проведённому в ноябре 2024 года, общая стоимость проекта составила € 7,1 млн, а прямые и косвенные выгоды составили € 12,2 млн при худшем сценарии и € 17,7 млн – при наилучшем», — приводит слова Клиридеса издание Basket News.

Сообщается, что расходы включают модернизацию инфраструктуры, операционную деятельность, безопасность и дополнительные мероприятия, финансируемые за счёт продажи билетов, государственного гранта в размере € 2,4 млн, корпоративного спонсорства и коммерческих доходов.