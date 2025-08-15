Скидки
22 очка Шрёдера помогли сборной Германии победить команду Турции в матче Суперкубка DBB

Сегодня, 15 августа, в Мюнхене состоялся матч между национальными командами Германии и Турции в рамках Суперкубка DBB. Встреча завершилась победой сборной Германии со счётом 73:71 (17:25, 11:10, 21:16, 24:20).

Суперкубок DBB . 1/2 финала
15 августа 2025, пятница. 19:00 МСК
Германия
Окончен
73 : 71
Турция

Наиболее результативным игроком в составе германской национальной команды стал 31-летний разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер. Ему удалось набрать 22 очка, сделать пять подборов и отдать шесть передач. Также отметим, что его товарищ по команде Франц Вагнер отличился, набрав 17 очков.

Самым результативным игроком в составе сборной Турции стал 23-летний центровой Алперен Шенгюн. В ходе встречи турецкий спортсмен набрал 25 очков, сделал девять подборов и отдал четыре передачи.

