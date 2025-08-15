Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич раскрыл, фирменный приём какого легендарного баскетболиста он хотел бы перенять

Дончич раскрыл, фирменный приём какого легендарного баскетболиста он хотел бы перенять
Комментарии

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич заявил, что хотел бы перенять коронный приём с броском с отскоком, который применял 47-летний член Зала слава баскетбола, а также чемпион НБА немец Дирк Новицки.

«Я бы хотел перенять коронный приём Дирка Новицки — бросок с отклонением», — приводит слова Дончича аккаунт Fullcourtpass в социальной сети X.

Напомним, Дирк выступал на профессиональном уровне с 1994 по 2019 год. За время своей карьеры Новицки играл за такие клубы, как «Вюрцбург» и «Даллас Маверикс». Был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии сезона-2010/2011 НБА.

Материалы по теме
Дончич купил электрический суперкар! Видео
Истории
Дончич купил электрический суперкар! Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android