Дончич раскрыл, фирменный приём какого легендарного баскетболиста он хотел бы перенять

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич заявил, что хотел бы перенять коронный приём с броском с отскоком, который применял 47-летний член Зала слава баскетбола, а также чемпион НБА немец Дирк Новицки.

«Я бы хотел перенять коронный приём Дирка Новицки — бросок с отклонением», — приводит слова Дончича аккаунт Fullcourtpass в социальной сети X.

Напомним, Дирк выступал на профессиональном уровне с 1994 по 2019 год. За время своей карьеры Новицки играл за такие клубы, как «Вюрцбург» и «Даллас Маверикс». Был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии сезона-2010/2011 НБА.