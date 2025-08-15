Скидки
Издание The Athletic провело повторный драфт НБА — 2024, учитывая выступления игроков

Аналитик НБА и журналист издания The Athletic Сэм Весени провёл повторный драфт североамериканской лиги 2024 года, учитывая выступления баскетболистов в сезоне-2024/2025.

Редрафт НБА – 2024 по версии The Athletic:

1. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс») — в 2024-м был выбран под четвёртым номером, но по итогам первого года взял награду «Лучший новичок».

2. Закари Рисашер («Атланта Хоукс») — первый номер прошлогоднего драфта. Весени отметил его игру в концовке сезона и второе место в голосовании за лучшего новичка.

3. Джаред Маккейн («Филадельфия Сиксерс») — был выбран под 16-м номером. Аналитик оценил эффективность Джареда до получения травмы — с 8 ноября по 4 декабря он в среднем набирал 21,7 очка, делал три подбора и 3,2 передачи, в 13 матчах реализуя 47% бросков с игры, 40% с трёхочковой и 85% — с линии штрафной.

4. Рид Шеппард («Хьюстон Рокетс») — третий номер драфта-2024.

5. Донован Клингэн («Портленд Трэйл Блэйзерс») — седьмой номер драфта.

