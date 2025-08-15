Сборная Литвы победила команду Словении с отрывом в 22 очка

Сегодня, 15 августа, состоялась товарищеская игра в рамках чемпионата Европы по баскетболу между национальными командами Литвы и Словении. Матч завершился со счётом 94:72 (25:18, 20:13, 27:12, 22:29) в пользу сборной Литвы.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Литвы стал 30-летний форвард Гитис Радзявичюс. Ему удалось набрать 15 очков, сделать шесть подборов, отдать четыре передачи и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе словенской сборной стал 30-летний защитник Грегор Хроват. В ходе встречи Грегор набрал 18 очков, отдал три передачи, а также совершил три перехвата.