Звезда Евролиги Слукас объяснил, почему ушёл в «Панатинаикос» из «Олимпиакоса»

35-летний греческий баскетболист Костас Слукас, представляющий клуб «Панатинаикос», объяснил, почему принял решение перейти из «Олимпиакоса» к прямому конкуренту.

«Олимпиакос» не хотел меня видеть, и они позволили мне уйти в плохом настроении спустя три года. Вот что произошло. Поэтому я пошёл к соперникам, чтобы показать им, что они были неправы. Я бы тоже не написал историю так хорошо. Я набрал 25 очков в финале Евролиги и 30 — в финале последнего чемпионата. Судьба была ко мне благосклонна», — приводит слова Слукаса издание Eurohoops.

Ранее Слукас рассказал, что его супруга до сих пор не простила ему отказ мадридскому «Реалу».

