Афробаскет-2025: результаты матчей 15 августа
Сегодня, 15 августа, прошёл очередной день чемпионата Африки по баскетболу. В общей сложности у болельщиков африканского баскетбола была возможность увидеть четыре встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей 2-го тура Афробаскета-2025 15 августа:
Нигерия — Тунис — 87:66;
Руанда — ДР Конго — 58:65;
Камерун — Мадагаскар — 80:77;
Кабо-Верде — Кот д'Ивуар — 81:82.
Афробаскет 2025 (м) . Группа B. 2-й тур
15 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Нигерия
Окончен
87 : 66
Тунис
Афробаскет 2025 (м) . Группа A. 2-й тур
15 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Руанда
Окончен
58 : 65
ДР Конго
Афробаскет 2025 (м) . Группа B. 2-й тур
15 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
Камерун
Окончен
80 : 77
Мадагаскар
Афробаскет 2025 (м) . Группа A. 2-й тур
15 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
81 : 82
Кот-д'Ивуар
Чемпионат Африки по баскетболу стартовал 12 августа и продлится до 24 августа. Всего в турнире принимают участие 16 национальных команд. Все матчи проходят на территории Анголы. К настоящему моменту последней командой, победившей в Афробаскете, стала сборная Туниса, которая добилась этого в 2021 году.
