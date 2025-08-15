Возможный участник внутреннего турнира Единой лиги дважды проиграл студенческой команде

Сербский баскетбольный клуб, выступающий в Сербской лиге и Адриатической лиге, «Мега» дважды уступил команде «Индиана Хузерс», представляющей Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA).

Товарищеские матчи с «Индианой» сербская команда провела в преддверии подготовки к новому сезону. В первом матче «Мега» уступила со счётом 71:93, а во втором — 80:81.

Фото: bcmegabasket.net

Примечательно, что во второй встрече американские студенты смогли отыграться, уступая по ходу встречи 20 очков. После первой половины счёт был 50:30 в пользу «Меги». В общей сложности «Индиана» лидировала 27 секунд, выйдя вперёд в концовке четвёртой четверти.

