32 очка Йокича и Богдановича помогли сборной Сербии победить команду Чехии

15 августа в Мюнхене состоялся матч между национальными командами Сербии и Чехии в рамках Суперкубка DBB. Игра завершилась со счётом 113:84 (29:21, 32:27, 31:20, 21:16) в пользу сербской сборной.

Суперкубок DBB . 1/2 финала
15 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
113 : 84
Чехия

Наиболее результативным игроком национальной команды Сербии стал 32-летний защитник Богдан Богданович. В ходе матча он набрал 20 очков, сделал один подбор, а также отдал две передачи. Также отметим, что звезда «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 12 очков.

Самым результативным игроком в составе сборной Чехии стал 32-летний форвард Мартин Кржиж. Ему удалось набрать 12 очков, сделать два подбора и совершить три перехвата.

