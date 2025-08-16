Джон Стоктон выбрал лучшего из лучших в НБА. Это не Джордан и не Леброн

Легенду «Юты Джаз» и 10-кратного участника Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джона Стоктона во время выступления на канале The Maverick Approach в YouTube попросили охарактеризовать двукратного MVP НБА и 14-кратного участника Матча всех звёзд Карла Мэлоуна.

«Лучший из лучших», – сказал Стоктон.

Отметим, что Стоктон и Мэлоун вместе выступали за «Юту». Джон стал игроком «Джаз» в 1984 году, а Мэлоун – в 1985-м. Оба ушли из «Юты» в 2003-м.

Ранее чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон рассказал, почему предпочитает Карла Мэлоуна Чарльзу Баркли.

