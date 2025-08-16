Скидки
Гомельский выбрал между Юингом, Дэвидом Робинсоном, Оладжьювоном и О'Нилом

Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно легендарных центровых Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В 90-х, на мой взгляд, доминировали трое центровых в НБА – [Патрик] Юинг, Адмирал [Дэвид Робинсон], и Хаким [Оладжьювон]. Чуть позже буквально протолкнулся Шакил [О'Нил]. А у вас из них был тот, кого вы предпочли бы другим?» — поинтересовались у Гомельского.

«Оладжьювон!» – ответил специалист.

Оладжьювон за время карьеры дважды становился чемпионом НБА. Также на его счету награда самому ценному игроку лиги (MVP), а также два MVP финальной серии. Игрок 12 раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА.

Комментарии
