Стоктон охарактеризовал Леброна и Джордана одним словом, но к Майклу решил добавить второе

Легенда «Юты Джаз» и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Стоктон во время выступления на канале The Maverick Approach в YouTube лаконично охарактеризовал прославленного игрока НБА Майкла Джордана и лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

«Соперник… главный соперник», — сказал Стоктон о Джордане.

«Потрясающий», — выразился Джон о Леброне.

Карьеры Стоктона и Джордана продолжались с 1984 по 2003 год. За это время Джон так и не сумел завоевать титул, в то время как Майкл завоевал шесть.

