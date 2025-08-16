Журналист Стивен Эй Смит раскрыл подробности конфликта с Леброном Джеймсом

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит прокомментировал свой конфликт с лёгкий форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, который произошёл между ними публично в начале марта 2025 года.

«Всё, что я могу сказать — люди не знают, что происходило за кулисами. Не знают, какие слова были сказаны и кому они были адресованы. Не знают, какие действия предпринимались с единственной целью — навредить мне, моим коллегам и другим людям. Есть много вещей, о которых я предпочитаю не говорить. Но у меня есть свои причины чувствовать то, что я чувствую.

Последней каплей стало то, как он подошёл ко мне и попытался перевести ситуацию с Бронни на то, будто я атакую чью-то семью, хотя на самом деле речь шла о нём, а не о Бронни. А затем он вышел в эфир на шоу Пэта Макафи, которое начинается сразу после моей передачи, на том же канале, где работаю и я, чтобы публично меня оскорбить. Можно долго обсуждать разные детали этой истории, но я не собираюсь это делать.

Я никогда не стану очернять ни своего работодателя, ни коллег, ни сам себя, вдаваясь в излишние подробности — ни в его случае, ни в случае с кем-либо ещё. Я продолжу выполнять свою работу и говорить о баскетболе. И если мне больше никогда не придётся с ним общаться — меня это полностью устраивает», — рассказал Смит во время подкаста Гилберта Аренаса.