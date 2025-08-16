Скидки
Стал известен вариант обмена «Майами» за Дюранта, который оказался в «Хьюстоне»

Руководство «Майами Хит» предлагало «Финикс Санз» пакет, в который входили Эндрю Уиггинс, Терри Розир, Хайме Хакес, Хейвуд Хайсмит, а также 20-й пик первого раунда драфта 2025 года, в обмен на Кевина Дюранта. Об этом сообщил аккаунт JerseySwapCulture в социальной сети X.

В итоге Дюрант всё же оказался в «Хьюстон Рокетс». В рамках этой сделки «Хьюстон» передал «Финиксу» Джейлена Грина, Диллона Брукса и Хамана Малуача. Кроме того, в этой сделке были задействованы семь клубов, что сделало её самой масштабной в истории североамериканской лиги.

