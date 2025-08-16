Скидки
«Можно продать 100 тысяч билетов». Функционер — о товарищеском матче Сербии и Словении

«Можно продать 100 тысяч билетов». Функционер — о товарищеском матче Сербии и Словении
Комментарии

Президент Сербской федерации баскетбола Небойша Чович высказался о товарищеском матче между сборной Сербии и Словении, который пройдёт 21 августа.

«Я думаю, что дополнительная партия билетов будет выпущена 17 или 18 августа. Не верьте мне на слово, я думаю, мы объявим об этом сегодня. Конечно, есть ещё билеты, но это нужно делать очень осторожно, потому что если бы у нас была возможность продать 100 тысяч, мы бы продали 100 тысяч. Это также средства, которые нам нужны для функционирования федерации», — приводит слова Човича издание Sport Alo.

Вместимость стадиона, на котором пройдёт матч — 18 тыс. Товарищеский матч Сербии и Словении пройдёт во время подготовки к Евробаскету, который состоится с 27 августа по 14 сентября.

Новости. Баскетбол
