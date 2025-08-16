Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Швед раскрыл планы относительно своей карьеры в баскетболе

Алексей Швед раскрыл планы относительно своей карьеры в баскетболе
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний российский защитник Алексей Швед высказался о текущем положении дел в своей профессиональной карьере, в том числе поделился мнением относительно возможности дальнейших выступлений за санкт-петербургский «Зенит» в Единой лиге ВТБ.

«Пока переговоры с «Зенитом» продолжаются. Так что я готовлюсь к следующему сезону. В Санкт‑Петербурге мне понравилось, так что мы разговариваем с «Зенитом». Мне нужно приходить в форму и быть готовым к сезону — это моя работа. А работа моего агента — это вести переговоры.

Китайские клубы проявляют интерес. Они разговаривают с моим агентом. Но мой приоритет — остаться в «Зените». Мне всё очень понравилось: атмосфера, клуб, отношение — всё на высоком уровне. Я спокойно сижу и жду контракта», — цитирует Шведа «Матч ТВ».

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Сейчас читают:
Алексей Швед завершил этап в «Зените». Был ли хоть какой-то в этом смысл?
Алексей Швед завершил этап в «Зените». Был ли хоть какой-то в этом смысл?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android