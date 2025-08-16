Алексей Швед раскрыл планы относительно своей карьеры в баскетболе

36-летний российский защитник Алексей Швед высказался о текущем положении дел в своей профессиональной карьере, в том числе поделился мнением относительно возможности дальнейших выступлений за санкт-петербургский «Зенит» в Единой лиге ВТБ.

«Пока переговоры с «Зенитом» продолжаются. Так что я готовлюсь к следующему сезону. В Санкт‑Петербурге мне понравилось, так что мы разговариваем с «Зенитом». Мне нужно приходить в форму и быть готовым к сезону — это моя работа. А работа моего агента — это вести переговоры.

Китайские клубы проявляют интерес. Они разговаривают с моим агентом. Но мой приоритет — остаться в «Зените». Мне всё очень понравилось: атмосфера, клуб, отношение — всё на высоком уровне. Я спокойно сижу и жду контракта», — цитирует Шведа «Матч ТВ».

