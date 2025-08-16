Эксперт ответил, кому выгодна травма Кайри Ирвинга в «Далласе»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Дэйв Джейкоби высказался по поводу новичка «Даллас Маверикс» Купера Флэгга, который получит выгоду из-за травмы разыгрывающего команды Кайри Ирвинга.

«Травма Кайри — это, безусловно, ужасная новость для всех поклонников баскетбола. Однако с точки зрения развития Купера Флэгга в этом есть и положительный момент. Если бы Кайри был здоров, команда была бы нацелена исключительно на борьбу за победы на Западе и молодым игрокам было бы сложнее получить шанс проявить себя.

Теперь же Флэггу, скорее всего, дадут больше свободы, доверят мяч, позволят поиграть в роли основного разыгрывающего. Конечно, потеря Кайри — большое разочарование, но в этой неприятной ситуации можно увидеть и светлую сторону: для Флэгга открывается возможность спокойнее адаптироваться и найти себя в атаке на уровне НБА», — приводит слова Джейкоби NBA Analysis.