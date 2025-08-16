Скидки
«Это понимают давно». Руди Фернандес назвал главное преимущество Европы перед НБА

«Это понимают давно». Руди Фернандес назвал главное преимущество Европы перед НБА
Завершивший профессиональную карьеру испанский баскетболист Руди Фернандес отметил, что европейская баскетбольная культура всё активнее проникает в НБА.

«Один в поле не воин. В Европе это понимают давно, и теперь к этому приходит и американский баскетбол. Европейская культура игры постепенно проникает за океан: всё больше игроков перебираются в НБА, а среди последних обладателей титула MVP немало европейцев. Здесь баскетбол строится на тактике, взаимодействии и командной работе, а не на индивидуальных подвигaх», — приводит слова Фернандеса издание Basket Europe.

Фернандес значительную часть своей карьеры провёл в мадридском «Реале», где трижды становился чемпионом Евролиги. В НБА он выступал на протяжении четырёх сезонов за клубы «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс».

