«Это понимают давно». Руди Фернандес назвал главное преимущество Европы перед НБА

Завершивший профессиональную карьеру испанский баскетболист Руди Фернандес отметил, что европейская баскетбольная культура всё активнее проникает в НБА.

«Один в поле не воин. В Европе это понимают давно, и теперь к этому приходит и американский баскетбол. Европейская культура игры постепенно проникает за океан: всё больше игроков перебираются в НБА, а среди последних обладателей титула MVP немало европейцев. Здесь баскетбол строится на тактике, взаимодействии и командной работе, а не на индивидуальных подвигaх», — приводит слова Фернандеса издание Basket Europe.

Фернандес значительную часть своей карьеры провёл в мадридском «Реале», где трижды становился чемпионом Евролиги. В НБА он выступал на протяжении четырёх сезонов за клубы «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс».