Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт дал свою оценку, стоит ли доверять Пелинке создание новой команды в «Лейкерс»

Эксперт дал свою оценку, стоит ли доверять Пелинке создание новой команды в «Лейкерс»
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Бен Рорбах в своём материале на Yahoo Sports оценил работу генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки в качестве управленца.

«Пелинка сыграл ключевую роль в построении чемпионской команды 2020 года вокруг Леброна Джеймса (хотя сам контракт с Джеймсом заключал не он, а Мэджик Джонсон).

С тех пор он постоянно вносил изменения в состав, чаще с отрицательными последствиями, пока нынешний обмен Луки Дончича буквально не свалился ему в руки. Стоит ли доверить Пелинке создание ещё одного претендента на титул — вопрос отдельный», — сказано в статье.

Сейчас читают:
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android