Эксперт дал свою оценку, стоит ли доверять Пелинке создание новой команды в «Лейкерс»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Бен Рорбах в своём материале на Yahoo Sports оценил работу генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки в качестве управленца.

«Пелинка сыграл ключевую роль в построении чемпионской команды 2020 года вокруг Леброна Джеймса (хотя сам контракт с Джеймсом заключал не он, а Мэджик Джонсон).

С тех пор он постоянно вносил изменения в состав, чаще с отрицательными последствиями, пока нынешний обмен Луки Дончича буквально не свалился ему в руки. Стоит ли доверить Пелинке создание ещё одного претендента на титул — вопрос отдельный», — сказано в статье.