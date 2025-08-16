Скидки
226-сантиметровый экс-игрок НБА сыграет за «Амкал» в Кубке России по футболу

40-летний Павел Подкользин, являющийся бывшим баскетболистом, сыграет за футбольный клуб «Амкал» в Кубке России, о чём сообщил президент команды Герман Попков во время трансляции на Twitch.

Рост Подкользина составляет 226 см, и он был внесён в 2017 году в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. Примечательно, что самым низким игроком «Амкала» является Илья Гришин — 173 см.

Пресс-служба Кубка России отметила, что Павел может побить сразу два рекорда — самый высокий игрок в истории мирового футбола и самый возрастной автор гола в истории турнира. В 1/128 финала соперником «Амкала» станет «Калуга».

Подкользин начал профессиональную карьеру в «Сибирьтелеком-Локомотив» в 2001 году. С 2002-го выступал за итальянский «Варезе». На драфте НБА — 2004 был выбран под 21-м номером «Даллас Маверикс» и пробыл в организации до 2006 года, так и не закрепившись в составе.

