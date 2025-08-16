Никола Йокич заставил партнёра по сборной Сербии проявить уважение ко всей скамейке

Вчера, 15 августа, завершился матч в рамках товарищеского турнира Суперкубка DBB, в котором встретились сборные Сербии и Чехии. Игра завершилась уверенной победой сербов с результатом 113:84.

В одном из эпизодов матча лидер сербской команды, центровой Никола Йокич, настоятельно порекомендовал своему партнёру, разыгрывающему Николе Топичу, выразить уважение каждому члену сборной, находящемуся на скамейке запасных. Топич выполнил просьбу Йокича.

В прошедшем матче сам Йокич набрал 12 очков, сделал четыре подбора и шесть передач, в то время как Топич записал на свой счёт пять очков и четыре передачи.