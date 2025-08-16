Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич заставил партнёра по сборной Сербии проявить уважение ко всей скамейке

Никола Йокич заставил партнёра по сборной Сербии проявить уважение ко всей скамейке
Комментарии

Вчера, 15 августа, завершился матч в рамках товарищеского турнира Суперкубка DBB, в котором встретились сборные Сербии и Чехии. Игра завершилась уверенной победой сербов с результатом 113:84.

Суперкубок DBB . 1/2 финала
15 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
113 : 84
Чехия

В одном из эпизодов матча лидер сербской команды, центровой Никола Йокич, настоятельно порекомендовал своему партнёру, разыгрывающему Николе Топичу, выразить уважение каждому члену сборной, находящемуся на скамейке запасных. Топич выполнил просьбу Йокича.

В прошедшем матче сам Йокич набрал 12 очков, сделал четыре подбора и шесть передач, в то время как Топич записал на свой счёт пять очков и четыре передачи.

С кем ещё сыграет Сербия до Евробаскета-2025?
Сейчас читают:
Ещё раз убеждаемся: Николе Йокичу баскетбол не так уж интересен!
Ещё раз убеждаемся: Николе Йокичу баскетбол не так уж интересен!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android