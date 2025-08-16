Видео: Джейсон Тейтум столкнул своего сына с яхты в воду

27-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции лёгкого форварда, выложил в социальных сетях видеоролик, на котором отдыхает вместе со своими друзьями и сыном Дьюсом.

Дьюс подтолкнул с яхты одного из друзей отца, а когда сам готовился к прыжку, то его вытолкнул отец.

Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.

Ранее стало известно о трагическом инциденте в США, когда в бассейне утонул трёхлетний ребёнок, пока его отец делал ставку на Тейтума.