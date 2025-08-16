Скидки
Швед не сыграет за «Зенит» в сезоне-2025/2026 — источник

36-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, не будет выступать в Единой лиге ВТБ в составе «Зенита» в сезоне-2025/2026, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

По данным издания, состав защитников команды полностью укомплектован, именно по этой причине места для Алексея в составе нет. Решение принято, переговоры с игроком не ведутся.

В минувшем сезоне Единой лиги Алексей провёл 33 матча в составе санкт-петербуржцев, в среднем набирал девять очков, совершал 2,2 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.

Он присоединился к «Зениту» по ходу регулярного чемпионата. Команда заняла второе место по итогам сезона, уступив ЦСКА в финале плей-офф со счётом 2-4.

