Журналист назвал истинную причину возвращения Майкла Джордана в НБА в качестве эксперта

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель The Ringer Крис Вернон высказался по поводу возвращения легендарного баскетболиста НБА Майкла Джордана в качестве телевизионного аналитика на NBC.

«Одна из причин, по которой он хочет вернуться и вновь быть услышанным, совсем не та, какую многие могли бы предположить. Наоборот — он хочет подчеркнуть, насколько великолепны сегодняшние игроки и как увлекательно наблюдать за их игрой.

Если именно его слова способны заставить фанатов перестать принижать таких звёзд, как Леброн, Стеф или даже Харден, пусть так и будет. Майк считает, что сама игра эволюционировала, а вот его поклонники — нет. И для него это серьёзная проблема», — заявил в рамках подкаста The Mismatch.